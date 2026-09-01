Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Лето попрощалось ещё на последних неделях августа, но по-московски — из него принято выжимать все соки. Впереди тебя ждёт тёплый сентябрь, а это значит, что ты в последний раз в этом сезоне соберёшься во дворе Яузы, чтобы как можно больше потанцевать на свежем воздухе, покричать, посмеяться и познакомиться с новыми людьми. Ожидается переменная облачность и +17, поэтому накидывай курточку, для того чтобы скинуть их во время танцев. Наличие билета не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи