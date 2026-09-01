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Lucky Day: летний финал

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Лето попрощалось ещё на последних неделях августа, но по-московски — из него принято выжимать все соки. Впереди тебя ждёт тёплый сентябрь, а это значит, что ты в последний раз в этом сезоне соберёшься во дворе Яузы, чтобы как можно больше потанцевать на свежем воздухе, покричать, посмеяться и познакомиться с новыми людьми. Ожидается переменная облачность и +17, поэтому накидывай курточку, для того чтобы скинуть их во время танцев. Наличие билета не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане.

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