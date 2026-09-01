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9 лет RNDM

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Две ночи, два танцпола, 23 любимых артиста — всё, чтобы отметить с огоньком. Abelle Cpsl Dmitry Gasparov Etrigan Horny Julia Karma Pavel Volkov Rayme Roks Roma Ptashenko Roma Zuckerman Rooina Sergey Sanchez Shuliko Slava Finist Sofia Rodina Sway The Sixth Sense Unbalance Volchiy Voy Wellew Yuka Zaur Gapienko 4 и 5 сентября, начало в 22:00

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