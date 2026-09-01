Серия клуба, где молодым промоутерам и независимым коллективам дают площадку. Новые участники серии вечеринок Лаунчпад — комьюнити Протеже. Протеже — коллектив продюсеров, музыкантов и визуальных художников, работающих на стыке электронной музыки и света. С 2019 года команда создаёт мероприятия, соединяющие звук и визуальное искусство.