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Про событие
Серия клуба, где молодым промоутерам и независимым коллективам дают площадку. Новые участники серии вечеринок Лаунчпад — комьюнити Протеже. Протеже — коллектив продюсеров, музыкантов и визуальных художников, работающих на стыке электронной музыки и света. С 2019 года команда создаёт мероприятия, соединяющие звук и визуальное искусство.
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