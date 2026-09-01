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Лето закончилось, но фирменные вечеринки — нет. Проверка: действительно ли желтые листья на деревьях — это повод уходить со двора. Танцуй под сеты людей, чьи имена нередко появлялись здесь в лайнапах, и наслаждайся пока ещё тёплыми вечерами. За пультом: Andys Vlada Goldie Misha Gutman Smirnov Anatolii Kah Mal
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