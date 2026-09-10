Лейбл Wuzz! и команда «Грядёт» забирают исторический особняк «Орбита» на Яузской для ключевого события этой осени. Eichenbaum (Аргентина) — Special Guest Аргентинская электронная сцена славится своей способностью держать танцпол за счёт глубины, мелодизма и гипнотической динамики. Eichenbaum — один из ярких представителей школы Буэнос-Айреса, везущий в Москву аутентичный аргентинский селекшн. Anton Borin — Праздничный B-Day Set Идеолог и сооснователь Wuzz!, определяющий музыкальный вектор лейбла. Антон известен тонким чувством публики, отличным вкусом и той самой харизмой за пультом, за которую его сеты так любят. В эту ночь он празднует день рождения и готовит эксклюзивный DJ-сет. Арт-дефиле и Модный-перформанс Wuzz! В залах особняка состоится сюрреалистичный арт-показ от андерграундной художницы SHVLVS: дефиле моделей в специально сшитых дизайнерских костюмах, несущих холсты и картины лейбла Wuzz!. Событие стартует в уютном дворе особняка: с 20:00 до 22:00 собираются ранним вечером под душевный дип хаус и ностальгическую хаус-эстетику 90-х, а в 22:00 начинается основная программа уже внутри. При непогоде или дожде залы особняка открываются сразу с 20:00, обеспечивая полный комфорт и тепло. Лайнап: Eichenbaum [Аргентина] Anton Borin [b-day Set] Alexandr Silakov [Екатеринбург] Jeny Power Jomoss [Санкт-Петербург] Montw Moon J Olivia Lee Vancoo Yonsh Дресс-код: элегантный повседневный стиль Вместимость особняка строго ограничена.