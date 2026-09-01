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Peredel

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Возвращение серии Main Control. Смысл этого формата прост: Treff8 полностью передаёт главную консоль управления ночи в руки Peredel. Никаких хаотичных смен стилей и стандартных таймингов — хедлайнер ведёт танцпол через долгую дистанцию, сам задаёт плотность звука и подчиняет пространство клуба единой логике. Плотность саунда на танцполе поддержат Highlite и Deomid.

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