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Возвращение серии Main Control. Смысл этого формата прост: Treff8 полностью передаёт главную консоль управления ночи в руки Peredel. Никаких хаотичных смен стилей и стандартных таймингов — хедлайнер ведёт танцпол через долгую дистанцию, сам задаёт плотность звука и подчиняет пространство клуба единой логике. Плотность саунда на танцполе поддержат Highlite и Deomid.
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