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Rise Battle 2026

Оригинал
улица Земляной Вал, 9А

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4900₽
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Rise — танцы, музыка и клубная культура в одном событии. Двухдневный фестиваль для тех, кто хочет увидеть танцевальную культуру вживую и провести вечер в необычном формате. В программе — зрелищные танцевальные баттлы, выступления сильнейших представителей сцены, приглашённые гости, шоукейсы и музыкальная программа. Финалы фестиваля, Guest Battle с приглашёнными топовыми танцорами, шоукейсы, лайвы и dj сеты от хедлайнеров и вечеринка до глубокой ночи. Чтобы прийти на Rise, не нужно быть танцором или разбираться в танцевальных направлениях. Это событие, которое можно выбрать как альтернативу обычному концерту или клубной вечеринке: музыка, живые баттлы, сильные участники и атмосфера, которую сложно почувствовать через экран.

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