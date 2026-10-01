Rise — танцы, музыка и клубная культура в одном событии. Двухдневный фестиваль для тех, кто хочет увидеть танцевальную культуру вживую и провести вечер в необычном формате. В программе — зрелищные танцевальные баттлы, выступления сильнейших представителей сцены, приглашённые гости, шоукейсы и музыкальная программа. Финалы фестиваля, Guest Battle с приглашёнными топовыми танцорами, шоукейсы, лайвы и dj сеты от хедлайнеров и вечеринка до глубокой ночи. Чтобы прийти на Rise, не нужно быть танцором или разбираться в танцевальных направлениях. Это событие, которое можно выбрать как альтернативу обычному концерту или клубной вечеринке: музыка, живые баттлы, сильные участники и атмосфера, которую сложно почувствовать через экран.