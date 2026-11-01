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Готическая ночь × Киберпсихоз

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Чтобы встретиться в темноте, совсем не обязательно ждать особого повода. Достаточно хорошей музыки, знакомых лиц и желания снова провести ночь вместе. Бесконечный праздник тёмной эстетики, готической культуры и электронных битов, объединяя поклонников самых разных направлений тёмной музыкальной сцены. Два зала, два танцпола и два музыкальных мира под одной крышей. Goths Undead Night встретит тебя готик-роком, постпанком, дарквейвом и другими направлениями классической и современной готической сцены. Cyber Psychosis погрузит в мир тяжёлой электроники, EBM, dark electro и industrial. Выбирай свою сторону или перемещайся между танцполами всю ночь напролёт. Хорошая музыка, старые знакомые, новые встречи и атмосфера, ради которой вновь собираются вместе.

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