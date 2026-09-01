ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Бал Стиляг. Где мой 2008?

Metropol, Театральный проезд, 2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Только на одну ночь знаменитая вечеринка превращается в Бал Стиляг. 2008 — это не только музыка, но и фильм «Стиляги», который стал одним из главных визуальных символов эпохи. Тогда вся страна снова вспомнила, что вечеринка может быть яркой, дерзкой и совершенно без комплексов. В эту ночь соединят две эпохи: стиляги 50-х глазами 2008-го и настоящую клубную культуру нулевых Дресс-код: Стиляги Девушки: яркие платья, пышные силуэты, горошек, цветные колготки, туфли на каблуке, перчатки, крупные украшения, яркий макияж, ленты и платки в волосах Парни: яркие пиджаки, узкие брюки, цветные рубашки, галстуки и бабочки, подтяжки, яркие носки, остроносые туфли, причёски в стиле стиляг В эту ночь: — легендарные клубные хиты 2008 — эстетика фильма «Стиляги» — костюмированная вечеринка — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста