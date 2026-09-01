Только на одну ночь знаменитая вечеринка превращается в Бал Стиляг. 2008 — это не только музыка, но и фильм «Стиляги», который стал одним из главных визуальных символов эпохи. Тогда вся страна снова вспомнила, что вечеринка может быть яркой, дерзкой и совершенно без комплексов. В эту ночь соединят две эпохи: стиляги 50-х глазами 2008-го и настоящую клубную культуру нулевых Дресс-код: Стиляги Девушки: яркие платья, пышные силуэты, горошек, цветные колготки, туфли на каблуке, перчатки, крупные украшения, яркий макияж, ленты и платки в волосах Парни: яркие пиджаки, узкие брюки, цветные рубашки, галстуки и бабочки, подтяжки, яркие носки, остроносые туфли, причёски в стиле стиляг В эту ночь: — легендарные клубные хиты 2008 — эстетика фильма «Стиляги» — костюмированная вечеринка — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков