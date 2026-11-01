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Simple Symmetry Олнайт

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь в руках братьев Липских. Будет время поэкспериментировать и выстроить особую драматургию, где один трек цепляется за другой, и так до бесконечности. Без оглядки на время — в прямом и переносном смысле. В общем, петелька-крючочек.

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