Simple Symmetry Олнайт
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь в руках братьев Липских. Будет время поэкспериментировать и выстроить особую драматургию, где один трек цепляется за другой, и так до бесконечности. Без оглядки на время — в прямом и переносном смысле. В общем, петелька-крючочек.
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