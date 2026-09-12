Музыкально-танцевальное шоу от Импровизаторов: Арсения Попова, Дмитрия Позова, Сергея Матвиенко и Антона Шастуна. «Вечеринка 4.3» — место, где каждый из Импровизаторов представляет свой блок, который отражает его интересы через световое и музыкальное оформление, а также сопровождается участием приглашенных диджеев, танцоров и звёздных гостей. Каждая часть шоу включает в себя как авторские треки, так и популярные, любимые всеми композиции. Некоторые звёздные гости принимают участие в номерах. На прошедших шоу на сцену выходили: Клава Кока, Дима Масленников, Стас Костюшкин, Юля Паршута, Дмитрий Журавлёв и другие звезды. «ВЕЧЕРИНКА 4.3» — это возможность увидеть любимых артистов в новом амплуа, высокая концентрация творческой энергии, участие десятков приглашенных артистов и атмосфера полного погружения. ВЕЧЕРИНКА 4.3 – это не просто название. Это обещание вечера, который взорвет ваши соцсети и останется в памяти.