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Вечеринка 4.3

VK Stadium, Ленинградский проспект, 80к17

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Завершение:

от 2800₽ до 6500₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Музыкально-танцевальное шоу от Импровизаторов: Арсения Попова, Дмитрия Позова, Сергея Матвиенко и Антона Шастуна. «Вечеринка 4.3» — место, где каждый из Импровизаторов представляет свой блок, который отражает его интересы через световое и музыкальное оформление, а также сопровождается участием приглашенных диджеев, танцоров и звёздных гостей. Каждая часть шоу включает в себя как авторские треки, так и популярные, любимые всеми композиции. Некоторые звёздные гости принимают участие в номерах. На прошедших шоу на сцену выходили: Клава Кока, Дима Масленников, Стас Костюшкин, Юля Паршута, Дмитрий Журавлёв и другие звезды. «ВЕЧЕРИНКА 4.3» — это возможность увидеть любимых артистов в новом амплуа, высокая концентрация творческой энергии, участие десятков приглашенных артистов и атмосфера полного погружения. ВЕЧЕРИНКА 4.3 – это не просто название. Это обещание вечера, который взорвет ваши соцсети и останется в памяти.

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