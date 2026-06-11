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Йога рейв

Пространство Солдаут, Малая Семёновская улица, 5с10

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Что будет, если соединить йогу и техно? ;) Тебя ждёт: • практика по свежей синтезированной методологии (FYSM) • глубокое погружение в тело и внутреннее состояние • чайная церемония • фуршетная зона • профессиональная фото- и видеосъёмка • техно-диджей-сет от Schranziskaner

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