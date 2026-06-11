Что будет, если соединить йогу и техно? ;) Тебя ждёт: • практика по свежей синтезированной методологии (FYSM) • глубокое погружение в тело и внутреннее состояние • чайная церемония • фуршетная зона • профессиональная фото- и видеосъёмка • техно-диджей-сет от Schranziskaner