Мульти-форматный фестиваль электронной музыки в эстетике славянско-скандинавской атмосферы. Открывают портал между тяжёлым рейвом и высоким искусством, и представят тебе первую в мире рейв-ораторию, где хардкор-кик и хор из 100 + человек вживую сплетут паутину уникального звучания. — 2 сцены и мощный лайн-ап из 30 артистов — Привоз лазерно-светового шоу, дым-машин и иллюминационных вывесок — Свето-неоновое представление от команды Ж∆RA — Театрализованный перфоманс с эффектными костюмами, декорациями и реквизитом из мастерской Ворожеи — Эксклюзивный лимитированный мерч Артисты первого зала: TMNV | VARYAG | Hard Bass School | Одолжи Юность | Vorozheya | Crispy Noise | Сашка Цевич | Revolxist | Rancor Spike | Usamov | Ultarior | Slavnayad | Gabber Ulun | Kxnte | Aldar | B-Kicker Артисты второго зала: Keener | Guyver | Rex Rawhead | Pixelbob | A-Bomb | Doneeel | Mjmx | Edge | Kibo | Mia | Meruem | the klv | Eloza | Shakka Хор московского метро и Академический большой хор РХТУ им. Менделеева под управлением Бориса Тараканова. Рейв пройдёт на крупной площадке «Свобода» вместимостью 1500 человек возле м. Аэропорт. Дресс-код: свободный, приветствуется славянский/викинг/сказочный.