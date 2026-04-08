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Смена 2.0

Москва, Товарищеский пер., 4 стр.5

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Культурный центр, объединяющий в себе ночной клуб, бары, фудкорт и шоу-рум. Режим работы: Пн 11:00 - 17:00 Вт-пт 11:00 - 00:00 Сб 00:00 - 06:00 Вс 11:00 - 00:00
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Инквизиция Фест №13
Инквизиция Фест №13

Кардиналы и наместники не перестают плести интриги, бессмертная инквизиция привычно находит слабость в опустошенных умах, а неиссякаемая охота на ведьм вновь разжигает пламя людских страстей. Воистину...

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Комментарии

АД
Абрамов Денис
7 июля 2024, 05:56

Концерты и вечеринки тут проходят на ура Ещё есть котокафе в том же здании на первом этаже

А
Аноним
16 декабря 2021, 04:32

Вообще все четко !!!

П№
Пользователь №59373
29 октября 2021, 16:42

были с подругами там летом на «вечеринке в стиле эйфория», контингент людей оставляет желать лучшего. музыка тихо играла и диджеи странно свели треки. все грязно, за баром стоял странный бармен, было чёткое ощущение, что коктейли разбавили. ушли через 10 минут.

НМ
Наташина Маргарита
26 августа 2021, 22:37

Норм местечко

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