Культурный центр, объединяющий в себе ночной клуб, бары, фудкорт и шоу-рум. Режим работы: Пн 11:00 - 17:00 Вт-пт 11:00 - 00:00 Сб 00:00 - 06:00 Вс 11:00 - 00:00
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Комментарии
Аноним16 декабря 2021, 04:32
Вообще все четко !!!
Пользователь №5937329 октября 2021, 16:42
были с подругами там летом на «вечеринке в стиле эйфория», контингент людей оставляет желать лучшего. музыка тихо играла и диджеи странно свели треки. все грязно, за баром стоял странный бармен, было чёткое ощущение, что коктейли разбавили. ушли через 10 минут.
Наташина Маргарита26 августа 2021, 22:37
Норм местечко
Концерты и вечеринки тут проходят на ура Ещё есть котокафе в том же здании на первом этаже