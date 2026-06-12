ДК Альфа Кристалл дуо года
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Два года — уже повод для большого праздника. А значит, здесь соберут всех любимых, добавят сюрпризов и станцуют так, чтобы запомнилось ещё на следующий год. За музыку отвечают: Виа «Мужчины» Диджей Basedmoney + Coubra + Friends Винтаж Slava Marlow (Диджей-сет) Диджей Stonik1917 Weeka Mashkov Lëkajordann Gromkiy Zabolotskiy Andrey Kapitan + Секретные гости Dominique Mara Диджей Artik + Spaida Женя Гусев + Ваня Москвин Eostra
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