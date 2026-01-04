Большая мультижанровая вечеринка на трёх танцполах в клубе Dex. Хедлайнеры — Chain Damage и Unbalance, резиденты команды Monasterio, дуэт из Санкт-Петербурга «Общество молодых и талантливых» и Roma Ptashenko. Дебютируют на большой сцене Ler.kks и основатель проекта Kirush. На вечеринке будет корнер Stuff Lab и фирменный визуал от Bloodfire. Полный лайнап: ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ / AFTERKUNST / BE+A [Asylum] / CHAIN DAMAGE [Monasterio] / DARY K [Asylum] / EVARCROW (hybrid live) [Asylum] / EVILMEISTER / HELGA ZEIT [Shumer] / HVTEMVN / IAMSLG [Shumer] / ILA [Blackout / Perecore] / KIRUSH [Asylum] / LER.KKS / MAGVAN / MARLA SINGER / MELANIN / ONEIROID (vinyl) / OSIXED / OVERSPACE [Logovo] / ROMA PTASHENKO / SSS / TASHIKA / UNBALANCE [Monasterio / M_division] / YANA TSARIK [Shumer]