Самая мультижанровая вечеринка года, построенном вокруг русских мотивов. Каждый год (и один раз в год) празднуют день рождения Jeny Power (CEO & founder проекта ГРЯДЁТ) в таком вот свободном формате, где каждый артист играет, что по кайфу, вне рамок. Сделают для тебя два танцпола, где 29 артистов покажут многообразие электронной музыки с андерграундным уклоном: — один танцпол будет отдан под более жёсткие стили (техно, электро, хардкор, днб, псай транс и т.д.) — второй — под более лёгкие (хаус, прогрессив хаус, минимал, инди дэнс, брейкс, дип хаус, органик и т.д.). Состав диджеев: Jeny Power x Makar Chudra x Kuraless [пёсдэй сет], Alexber, Anton Borin, Artem Lavreckiy, BB GALA, DMTRV & ANNIKA, Dob, DroN, Easten, George S., Hix, Ilya Kolizey, Kazanova, Krapp, Lena Rave, Liza Meier, Miladiva, Montw, Moon-J, Olivia Lee, Padre, SisterSweet, Vancoo, Vokzu, Yonsh, Yuriy Toma. Также андерграундная художница лейбла Wuzz! Sandra SHVLVS разместит экспозицию картин, где будут как новые работы, так и нашумевшие обложки для треков лейбла Wuzz!