Утренний рейв, где энергия танцпола соединяется с атмосферой комплексной заботы о себе. Быстрая электронная музыка, мультимедиа-искусство, здоровая еда и люди, которые хотят начать день по-настоящему живо. Никакого алкоголя. Только движение, музыка и чистая энергия утра. В программе: Основной танцпол: Диджей-сеты с быстрой электронной музыкой (120–140 ударов в минуту/bpm) Кей Соул (K.Soul) Дилайт (Delight) Юрий Рута (Yuriy Ruta) Аудио-визуальный зал: Отдельное пространство с живым перформансом на синтезаторах и мультимедиа-артом от 102 Records и Дмитрия Папиджа. Звук и визуал объединяются в один иммерсивный опыт. Еда и напитки: Небанальная здоровая еда от резидентов пространств — безалкогольные напитки, кофе, чай и смузи. И, конечно, социальная зона для общения. Дресс-код: Спортивная одежда