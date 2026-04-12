ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Кардио рейв

Место быть
Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Вечеринки
Еда

Про событие

Утренний рейв, где энергия танцпола соединяется с атмосферой комплексной заботы о себе. Быстрая электронная музыка, мультимедиа-искусство, здоровая еда и люди, которые хотят начать день по-настоящему живо. Никакого алкоголя. Только движение, музыка и чистая энергия утра. В программе: Основной танцпол: Диджей-сеты с быстрой электронной музыкой (120–140 ударов в минуту/bpm) Кей Соул (K.Soul) Дилайт (Delight) Юрий Рута (Yuriy Ruta) Аудио-визуальный зал: Отдельное пространство с живым перформансом на синтезаторах и мультимедиа-артом от 102 Records и Дмитрия Папиджа. Звук и визуал объединяются в один иммерсивный опыт. Еда и напитки: Небанальная здоровая еда от резидентов пространств — безалкогольные напитки, кофе, чай и смузи. И, конечно, социальная зона для общения. Дресс-код: Спортивная одежда

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста