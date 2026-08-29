1/3 техно, 1/3 гипнотика, 1/3 как душа мятежная решит. Грядущий московский выезд собрал компактный ростер опытных диджеев из двух столиц. Тут и резидент RNDM, и загадочный финалист прошлогоднего опен-колла, и всё ещё приходящая в себя частичка команды Outline. Короче говоря, той ночью у каждого будет своя особенная история. J. A. Rayme Dawn Razor Tashika Keyser Zugzwang