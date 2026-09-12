В программе — музыка, знакомая каждому: саундтреки, ставшие частью нашей памяти и культуры. Оркестр исполнит композиции, которые давно вышли за пределы экрана. Эти мелодии узнают с первых нот, они сопровождали важные моменты в кино и продолжают звучать в сердцах зрителей по всему миру. Вечер обещает встречу с музыкой, которая когда-то открывала двери в захватывающие истории, а сегодня звучит по-новому, обретая свежесть и объём в живом исполнении.