ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Cinematica Orchestra

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В программе — музыка, знакомая каждому: саундтреки, ставшие частью нашей памяти и культуры. Оркестр исполнит композиции, которые давно вышли за пределы экрана. Эти мелодии узнают с первых нот, они сопровождали важные моменты в кино и продолжают звучать в сердцах зрителей по всему миру. Вечер обещает встречу с музыкой, которая когда-то открывала двери в захватывающие истории, а сегодня звучит по-новому, обретая свежесть и объём в живом исполнении.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста