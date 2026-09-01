ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Культограм: «Винсент Ван Гог»

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Вечер, посвящённый жизни и творчеству одного из самых ярких и загадочных художников в истории искусства. Подробно рассмотришь знаковые картины, уникальный стиль, и обсудишь цвет как язык эмоций. Мифы и факты, необычные истории, искренние письма брату, судьбоносные повороты судьбы и тайны, которые до сих пор волнуют искусствоведов и любителей искусства. Спикер: Алeна Богданова — искусствовед, публичный лектор, педагог, экскурсовод. В стоимость входит: — яркий рассказ спикера; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста