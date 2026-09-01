Культограм: «Винсент Ван Гог»
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Вечер, посвящённый жизни и творчеству одного из самых ярких и загадочных художников в истории искусства. Подробно рассмотришь знаковые картины, уникальный стиль, и обсудишь цвет как язык эмоций. Мифы и факты, необычные истории, искренние письма брату, судьбоносные повороты судьбы и тайны, которые до сих пор волнуют искусствоведов и любителей искусства. Спикер: Алeна Богданова — искусствовед, публичный лектор, педагог, экскурсовод. В стоимость входит: — яркий рассказ спикера; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе.
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