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Культограм: Мир глазами Климта

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Творчество Климта — это история свободы художника, решившего идти против правил, моды и морали. А его женщины — это богини нового времени, которые смотрят на тебя сквозь века. Ты узнаешь: — с какой картины начался разлад между Климтом и Императорской Академией художеств; — почему венские аристократы перестали заказывать портреты художнику, а его новыми заказчиками стали жены венских фабрикантов, с некоторыми из которых у художника были интрижки; — откуда на картинах Климта золото и орнаменты; — почему он любил писать обнаженную натуру; — как на художника повлиял импрессионизм, особенно в его пейзажной живописи. Спикер — Султан Гапизов, искусствовед и преподаватель, кандидат наук, автор блога про искусство и культуру, автор шоу «Новости искусства». В стоимость включено: — погружение в притягательный мир Климта; — основное блюдо; — десерт в тематике вечера; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка.

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