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Женский стендап

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Женский стендап — отдельная форма удовольствия. Хотя некоторые утверждают, что женщины не умеют качественно шутить, но полные залы довольных зрителей свидетельствуют об обратном. Проведи вечер в компании трёх комикесс из проектов: Женский Стендап на ТНТ, Камеди Баттл, Открытый микрофон и др., которые выступят со своим свежими шутками. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, но, если вы пришли компанией — вы сядете вместе, не переживайте. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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