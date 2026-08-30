Женский стендап — отдельная форма удовольствия. Хотя некоторые утверждают, что женщины не умеют качественно шутить, но полные залы довольных зрителей свидетельствуют об обратном. Проведи вечер в компании трёх комикесс из проектов: Женский Стендап на ТНТ, Камеди Баттл, Открытый микрофон и др., которые выступят со своим свежими шутками. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, но, если вы пришли компанией — вы сядете вместе, не переживайте. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.