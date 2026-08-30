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Дима Гаврилов

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап-комик, известный своим тонким чувством юмора, наблюдательностью и особой манерой подачи материала. Дима не боится поднимать актуальные темы, сочетая интеллектуальный юмор с абсурдными наблюдениями. Его выступления запоминаются неспешной речью, фирменными паузами и неожиданными выводами, которые разрушают привычные шаблоны восприятия. Комик стал известен благодаря участию в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, а также участию в YouTube-проектах московских клубов. Затем он закрепил свою популярность в «StandUp на ТНТ».

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