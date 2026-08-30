Стендап-комик, известный своим тонким чувством юмора, наблюдательностью и особой манерой подачи материала. Дима не боится поднимать актуальные темы, сочетая интеллектуальный юмор с абсурдными наблюдениями. Его выступления запоминаются неспешной речью, фирменными паузами и неожиданными выводами, которые разрушают привычные шаблоны восприятия. Комик стал известен благодаря участию в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, а также участию в YouTube-проектах московских клубов. Затем он закрепил свою популярность в «StandUp на ТНТ».