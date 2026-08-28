Возраст 18+
Стендап
Про событие
Артём Винокур — российский стендап-комик, знакомый зрителям по шоу «Открытый микрофон» и проектам телеканала ТНТ. Публика полюбила его за умение превращать житейские наблюдения в искромётные монологи. Сегодня Артём успешно выступает с сольными концертами и развивает собственные Ютуб-проекты, оставаясь одним из самых узнаваемых представителей новой волны стендапа.
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