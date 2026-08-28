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Артём Винокур

StandUp Store Moscow
Петровка 21

Начало:

Завершение:

2650₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Артём Винокур — российский стендап-комик, знакомый зрителям по шоу «Открытый микрофон» и проектам телеканала ТНТ. Публика полюбила его за умение превращать житейские наблюдения в искромётные монологи. Сегодня Артём успешно выступает с сольными концертами и развивает собственные Ютуб-проекты, оставаясь одним из самых узнаваемых представителей новой волны стендапа.

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