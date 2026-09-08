Возраст 18+
Стендап
Про событие
На сцене Московского стендап клуба Comedy34 — специальный комедийный ивент «Прожарка Дениса Косякова». Несколько ярких комиков соберутся, чтобы устроить настоящий словесный огонь: острые шутки, неожиданные панчи, импровизация и, конечно, дружеская прожарка главного героя вечера. Будет смешно, местами дерзко и максимально непредсказуемо. Здесь никто не уйдёт без внимания — особенно Денис Косяков.
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