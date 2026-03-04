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Женский стендап

Comedy Hall, Кожевническая улица, 14с5

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от 990₽ до 3900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Авторское шоу, где музыка и юмор встречаются на одной сцене! Тебя ждёт вечер, созданный из идеального сочетания — талантливые музыканты, остроумный ведущий и яркие комикессы, покорившие отечественную стендап-сцену. Женская энергия шоу органично дополняется мужским шармом — на каждой встрече на сцену выходит новый харизматичный комик из мужской гвардии стендапа. В наших лайн-апах — участники и участницы топовых проектов: «Женский Стендап», Comedy Баттл, «Stand Up на ТНТ», «Прожарка», Labelcom, «Открытый микрофон», «Stand Up Battle Павла Воли» и других резонансных шоу. Вечер начнётся с живой музыки: кавер- и джаз-бэнды Москвы создадут настроение, которое плавно перейдёт в стендап-шоу. Всё это — в сопровождении авторской европейской кухни и коктейлей, достойных лучших барных карт столицы.

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