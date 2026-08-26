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Никита Шевчук. Проверка новых шуток

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Самый интеллигентный сарказм в российском стендапе. Один из самых самобытных комиков новой волны, чьи сольники набирают миллионы просмотров. Участник шоу «StandUp» на ТНТ, ведущий Comedy Radio. Никиту невозможно перепутать с кем-то другим: бархатный голос, спокойная подача и фирменный сарказм превращают даже самые жёсткие шутки в интеллектуальное удовольствие. Комедия Шевчука строится на наблюдениях за людьми, отношениями и странностями повседневной жизни. Его любят за острый ум, точные формулировки и совершенно уникальную манеру рассказывать истории. Сходите на концерт Никиты, чтобы не только посмеяться, но и вернуться домой с парой новых мыслей в голове.

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