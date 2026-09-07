Театрально-комедийное шоу, которое рождается у тебя на глазах. Зритель даёт всего одно слово, а комики на ходу делают из него полноценные комедийные сцены. Куда это может зайти? Не знает никто. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл компанией — сядете вместе) Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.