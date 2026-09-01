Ты когда-нибудь задумывался, как рождается идеальный стендап? За каждым блестящим монологом на экране стоят десятки живых выступлений, где комики пробуют разные варианты шуток на выбранную тему. Сотни зрителей своей реакцией дают комику и редакторам понять что именно лучше оставить в финальной версии шоу В рамках подготовки к съемкам здесь устроят закрытый показ для настоящих ценителей юмора. Ты сможешь увидеть комиков без фильтров, цензуры и монтажа Что будет: Семь ярких комиков (среди них есть и уже знакомые вам лица!) выйдут на сцену с новыми стендап монологами. Они будут тестировать свежие идеи прямо перед вами. Ты станешь частью команды: твой смех и аплодисменты помогут авторам понять, какие шутки войдут в эфирную версию. Почему стоит прийти: Только здесь ты услышишь самые смелые эксперименты. Часть текстов никогда больше не прозвучат со сцены, а другие станут хитами следующего сезона и покорят весь интернет Внимание, сбор гостей (рассадка зрителей): за 30 минут до начала шоу.