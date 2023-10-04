В этот уютный вечере при свечах для тебя выступит камерный оркестр Grani Music, с авторской программой, где встретятся выдающиеся композиторы XXI века, в чьей музыке сочетаются минимализм и постминимализм, трогательность и чувственность, чьи мелодии никого не могут оставить равнодушным. От Ханса Циммера, Макса Рихтера, Яна Тирсена, Людовико Эйнауди — настоящих титанов современной классики — до тонко чувствующих исландцев Оулафюра Арнальдса, Хильдур Гуднадоуттир и Йохана Йоханнссона. Здесь же тёплый итальянец Дарио Марианелли, завораживающий Дэн Ромер и педантичный Филип Гласс. Атмосфера романтики, мерцание свечей, панорамный вид на город и… Ханс Циммер!