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Концерт при свечах «Вселенная Ханса Циммера»

Дом культуры Faktura#1913
Арт-пространство Fotofaktura, ул. Маросейка, 7/8с1

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

В этот уютный вечере при свечах для тебя выступит камерный оркестр Grani Music, с авторской программой, где встретятся выдающиеся композиторы XXI века, в чьей музыке сочетаются минимализм и постминимализм, трогательность и чувственность, чьи мелодии никого не могут оставить равнодушным. От Ханса Циммера, Макса Рихтера, Яна Тирсена, Людовико Эйнауди — настоящих титанов современной классики — до тонко чувствующих исландцев Оулафюра Арнальдса, Хильдур Гуднадоуттир и Йохана Йоханнссона. Здесь же тёплый итальянец Дарио Марианелли, завораживающий Дэн Ромер и педантичный Филип Гласс. Атмосфера романтики, мерцание свечей, панорамный вид на город и… Ханс Циммер!

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