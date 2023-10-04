Концерт при свечах «Вселенная Ханса Циммера»
Арт-пространство Fotofaktura, ул. Маросейка, 7/8с1
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от 1800₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
В этот уютный вечере при свечах для тебя выступит камерный оркестр Grani Music, с авторской программой, где встретятся выдающиеся композиторы XXI века, в чьей музыке сочетаются минимализм и постминимализм, трогательность и чувственность, чьи мелодии никого не могут оставить равнодушным. От Ханса Циммера, Макса Рихтера, Яна Тирсена, Людовико Эйнауди — настоящих титанов современной классики — до тонко чувствующих исландцев Оулафюра Арнальдса, Хильдур Гуднадоуттир и Йохана Йоханнссона. Здесь же тёплый итальянец Дарио Марианелли, завораживающий Дэн Ромер и педантичный Филип Гласс. Атмосфера романтики, мерцание свечей, панорамный вид на город и… Ханс Циммер!
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