Дом культуры Faktura#1913, эпохи Модерн, в самом центре Москвы в старинном Типографском доме Ивана Сытина — известнейшего книгоиздателя Российской Империи, сохранившим элементы той эпохи. Уникальное ивент-пространство и концертная площадка с панорамным видом из 32 окон на Старую площадь и башни Кремля площадью в 550 м2, пространство с двумя объединёнными залами, собственным авторским баром и отдельным входом с ул. Маросейка с большими возможностями для мероприятий — зонирование, большая вместительность и идеальная транспортная доступность. Всего 50 метров от м. Китай-город, исторический Типографский Дом Ивана Сытина в самом центре Москвы с видом на башни Кремля, бывший дворец князей Шаховских — потомков князя Рюрика Новгородского. Проводят: — Деловые мероприятия — митапы, конференции, презентации, мастер-классы, лекции — Творческие мероприятия — корпоративы, концерты, дни рождения, свадьбы, шоу-румы, выставки, иммерсивные шоу и модные показы. — Фотосессии и фотодни. Режим работы: Ежедневно 10:00 – 22:00 Сайт: https://faktura1913.ru/
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