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«Времена года. Вивальди и Рихтер». Концерт в оранжерее

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

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от 1750₽ до 3400₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Насладись величайшим шедевром мировой музыки - гениальным циклом «Времена года» - в тропиках ВДНХ при сотнях свечей в исполнении HighTime Orchestra. Музыка итальянского гения Антонио Вивальди очень свободная — в ней множество красок и возможностей раскрыть потенциал звука: авангардные для эпохи барокко звукоизобразительные эффекты, изображающие лай собаки, песни кукушки, раскаты грома и выстрелы на охоте. По сей день эти мелодии вызывают живой интерес у слушателей, поэтому «Времена года» так часто исполняются. Также в программе ремикс «Времён года», созданный современным композитором Максом Рихтером. В основе его цикла — мотивы, взятые из «Времён года» Вивальди, но адаптированные под современные гармонии и ритмы.

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