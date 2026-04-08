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Московский Академический Театр Сатиры

Москва, Триумфальная пл., 2

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https://satire.ru/ Один из самых посещаемых драматических театров столицы. Основанный в 1924 году, Театр сатиры изначально был известен как площадка обозрений «на злобу дня» – бытовая и политическая сатира. «Смеяться над тем, что смешно, бичевать всё мерзкое, тупое, косное, всё, что уродливым наростом торчит из нового советского быта» – лозунг Театра сатиры того времени. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00, перерыв с 15:30 до 16:00.
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Комментарии

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Жанна
05 июля, 00:33

Смотрели с подругой «Бешеные деньги» и «Лес» с Авериным, остались очень довольны)

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