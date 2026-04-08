https://satire.ru/ Один из самых посещаемых драматических театров столицы. Основанный в 1924 году, Театр сатиры изначально был известен как площадка обозрений «на злобу дня» – бытовая и политическая сатира. «Смеяться над тем, что смешно, бичевать всё мерзкое, тупое, косное, всё, что уродливым наростом торчит из нового советского быта» – лозунг Театра сатиры того времени. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00, перерыв с 15:30 до 16:00.
Карта места...
Смотрели с подругой «Бешеные деньги» и «Лес» с Авериным, остались очень довольны)