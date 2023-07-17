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Комментарии
Прекрасный музей, который стоит посетить каждому. Очень глубокое эмоциональное погружения в историю антисемитизма и холокоста. Неизгладимое впечатление меняющее восприятие самого слова холокост. Это теперь не просто слово, а трагедия тысяч и миллионов невинных жизней💔
Как пространство - супер! Большое, светлое, все автоматизировано (автоматический гардероб тут раньше всех в Москве поставили). В плане выставок - раз на раз не приходится. Внимательно читайте прес-релиз к каждому событию. Бывает очень перегружено текстом, сложно воспринимать.
Замечательное место. Всем советую.
уникальное место в котором полностью проникаешься культурой и бытом нации
Прекрасное пространство, созданное с большой любовью. Однозначно рекомендую к посещению