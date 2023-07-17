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Еврейский музей и центр толерантности

Москва, Образцова 11, стр.1, лит. А

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https://www.jewish-museum.ru/ Еврейский музей и центр толерантности — это культурно-образовательный комплекс, который предлагает тебе интерактивное погружение в многовековую историю еврейского народа. Здесь ты узнаешь, как появился иудаизм, его религиозные и культурные традиции, как жили евреи в Российской империи, в период гражданской войны и после революции, в годы СССР, во время перестройки и в новой России. Центр толерантности — ведущая российская организация по созданию и внедрению интерактивных образовательных технологий в области гуманистических ценностей. Центр занимается вопросами психологического благополучия, подростковой и взрослой коммуникации, инклюзии и межкультурной грамотности, а также работает над проектами по предотвращению травли, психологических трудностей, ксенофобии и экстремизма. На площадке в Москве проходят тренинги для подростков и педагогов, научно-популярные паблик-токи, кинофестивали на социальные темы и мероприятия, посвящённые людям и их человечности:) Режим работы центра и музея: Воскресенье — четверг: 12:00–22:00 (касса до 21:00) Пятница: 10:00–15:00 (касса до 14:00) Суббота и еврейские праздники: выходной
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Комментарии

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Катерина
5 февраля 2024, 03:36

Прекрасное пространство, созданное с большой любовью. Однозначно рекомендую к посещению

U№
User №581330
17 января 2024, 01:58

Прекрасный музей, который стоит посетить каждому. Очень глубокое эмоциональное погружения в историю антисемитизма и холокоста. Неизгладимое впечатление меняющее восприятие самого слова холокост. Это теперь не просто слово, а трагедия тысяч и миллионов невинных жизней💔

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Anastasia
7 ноября 2023, 00:25

Как пространство - супер! Большое, светлое, все автоматизировано (автоматический гардероб тут раньше всех в Москве поставили). В плане выставок - раз на раз не приходится. Внимательно читайте прес-релиз к каждому событию. Бывает очень перегружено текстом, сложно воспринимать.

П№
Пользователь №205698
30 октября 2022, 03:05

Замечательное место. Всем советую.

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Илья
9 августа 2022, 21:35

уникальное место в котором полностью проникаешься культурой и бытом нации

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