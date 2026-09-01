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Из романтизма в вечность: внутренний диалог Шопена

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На встрече ты узнаешь, почему музыка Шопена часто звучит так, будто написана не для публики, а для одного-единственного слушателя, и почему в его ноктюрнах нежность так часто соседствует с тоской. Может быть, дело не только в его гениальности, но и в особом внутреннем напряжении: между хрупкостью и силой, публичностью салона и одиночеством души, любовью и болезнью, между Польшей, которую он потерял, и Парижем, который так и не стал домом. Сначала послушаешь, а потом будешь разбираться: что жизненный путь Шопена отпечатал в его фортепианных шедеврах, почему его музыка — это исповедь без слов и как внутренний диалог с самим собой вывел его из эпохи романтизма в вечность. В программе: — совместное прослушивание произведения Шопена — обсуждение связи между биографией, характером и музыкальным языком композитора — пространство для вопросов и личных наблюдений Встречу ведут: Ульяна Маркова — психолог, магистр психологии, полиграфолог, лектор ЦМД Элина Жеглова — пианистка, лауреат международных и всероссийских конкурсов, студентка МГК им. П. И. Чайковского Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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