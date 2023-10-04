Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты выберешь аромат и цвет, скатаешь вручную 2 свечи, которые украсят твой стол и впишутся в интерьер. Ручная роспись поможет создать уникальный и не похожий на остальные дизайн. Готовые свечи можно красиво упаковать в крафт прямо в студии, такой набор подойдёт и в качестве подарка. Продолжительность мастер-класса: 3–4 часа.
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