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Создание и роспись катаных свечей

Дом Липы, Бакунинская улица, 74-76к7

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты выберешь аромат и цвет, скатаешь вручную 2 свечи, которые украсят твой стол и впишутся в интерьер. Ручная роспись поможет создать уникальный и не похожий на остальные дизайн. Готовые свечи можно красиво упаковать в крафт прямо в студии, такой набор подойдёт и в качестве подарка. Продолжительность мастер-класса: 3–4 часа.

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