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Детство. Отрочество. Юппи

ул. Каланчевская, 33

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 6000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Ребёнок смотрит на небо — там всё время что-то происходит. Взрослый смотрит под ноги — там трещины в асфальте и бесконечный список дел и тревог. Где-то между этими двумя взглядами ты потерял двор: тот, где можно было залезть на гараж, болтать ногами и быть уверенным, что у тебя ещё девятьсот девяносто девять жизней в запасе. Этот спектакль вернёт тебя обратно, но не для того чтобы раскиснуть под вздохи «Раньше было луучше», а чтобы ты вспомнил, каким ты был в 11 лет: свободным, мечтательным, смешным. А, может, выйдя из театра, снова посмотрел наверх.

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