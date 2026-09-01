ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Психологический клуб «Посиделки»

Тёплое место, Новокузнецкая улица, 1с1

Начало:

Завершение:

1790₽
Возраст 18+

Про событие

Место, где встречаются люди с разным жизненным опытом, чтобы быть услышанными и узнать больше о комфорте в отношениях с другими. Здесь ты в тёплом кругу, за чашкой горячего чая, совместно с психологом обсуждаешь то, что по-настоящему волнует в твоей жизни среди других. На встречах коллективно ищут подсказки, как улучшить свою социальную жизнь и стать чуточку счастливее. Встречи проводит опытный социальный психолог, создательница проекта Межличка — Волкова Елизавета. На встрече обсудишь, где проходит грань между сложным периодом в отношениях и токсичностью. • Выделишь ключевые маркеры токсичности, поговорим про манипуляции, нарушение границ и прочие паттерны без стигматизации • Научишься распознавать токсичность в разных типах отношений: с партнёром, в семье, с друзьями, на работе. Обрати внимание, что в проводимых локациях действуют почасовые тарифы! В день события стоимость нахождения в пространстве оплачивается отдельно. Тёплое место (29.09) — 350/час, стоп-чек 990 *В тариф входят безлимитные напитки и угощения

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Однодневный ретрит-випассана «Осознанность»
Выбор редакции
Однодневный ретрит-випассана «Осознанность»

от 4000₽

Быть «удобным» и «правильным»
Быть «удобным» и «правильным»

12000₽

В чём дело?
В чём дело?

2000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Группа эмоциональной поддержки
Группа эмоциональной поддержки
c
по

Бесплатно

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста