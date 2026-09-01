Место, где встречаются люди с разным жизненным опытом, чтобы быть услышанными и узнать больше о комфорте в отношениях с другими. Здесь ты в тёплом кругу, за чашкой горячего чая, совместно с психологом обсуждаешь то, что по-настоящему волнует в твоей жизни среди других. На встречах коллективно ищут подсказки, как улучшить свою социальную жизнь и стать чуточку счастливее. Встречи проводит опытный социальный психолог, создательница проекта Межличка — Волкова Елизавета. На встрече обсудишь, где проходит грань между сложным периодом в отношениях и токсичностью. • Выделишь ключевые маркеры токсичности, поговорим про манипуляции, нарушение границ и прочие паттерны без стигматизации • Научишься распознавать токсичность в разных типах отношений: с партнёром, в семье, с друзьями, на работе. Обрати внимание, что в проводимых локациях действуют почасовые тарифы! В день события стоимость нахождения в пространстве оплачивается отдельно. Тёплое место (29.09) — 350/час, стоп-чек 990 *В тариф входят безлимитные напитки и угощения