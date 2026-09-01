Однодневный ретрит для занятых людей, желающих отдохнуть, перезагрузиться и освоить медитацию. Практики и теория начнутся в 10:00 утра и завершатся в 18:00. Расписание лекций и практик в течение дня: 09:30 - 10:00 - Встреча участников (формирование личного намерения, знакомство с другими участниками, подготовка к предстоящей практике, участники сдадут телефоны, подготовка к пребыванию в полной тишине) 10:30 - 11:15 - Теория о медитации и осознанности 11:15 - 11:30 - Перерыв 11:30 - 12:00 - Медитация расслабления 12:00 - 12:30 - Практика осознанной ходьбы 12:30 - 13:00 - Практическое руководство к 4-м базовым техникам 13:00 - 13:30 - Медитация покоя и концентрации 13:30 - 14:30 - Обед 14:30 - 15:00 - Практика осознанного движения/медитация стоя 15:00 - 15:30 - Навыки осознанности 15:30 - 16:00 - Практика ноутинга 16:00 - 16:30 - Практика осознанной ходьбы 16:30 - 17:00 - Медитация Метта 17:00 - 18:00 - Обратная связь от участников и ведущих ретрита Ведущая: Алёна Атаянц — преподаватель медитации и йоги. Формы участия: Онлайн-участие — 4 000 руб. Стандарт, очно — 9900 руб. На двоих — 15600 р Подробную программу, ответы на часто задаваемые вопросы и условия оплаты смотри по ссылке «купить билет» :)