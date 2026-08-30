Музыкальное путешествие, которое перенесёт тебя в сердце Латинской Америки, где каждый аккорд — это поцелуй, каждый ритм — признание в любви. Музыка — важнейшая часть латиноамериканской культуры, тут поют и танцуют все и повсюду. Именно поэтому тебя ждёт взрывной коктейль ритмов и стилей, настроение лета, радости и любви. Коллектив виртуозно исполняет любые хиты Латино-американской эстрады. В программе вечера: музыка Kamelia, Shakira, Natalia Oreira, Enrique Iglesias, Ricky Martin и многих других популярных исполнителей. Контраст танцевальных ритмов и романтических мелодий заберут вас в неповторимое путешествие по побережью жарких стран. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт потрясный вид на центр Москвы, а также бар.