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Иное место

Иммерсивный театр «Морфеус»
Садовническая наб., 71

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Человечество находится на заре нового мира: искусственный интеллект плотно интегрируется в жизнь, наноматериалы становятся обыденностью, запускается глобальная система управления погодой, призванная решить климатические проблемы Земли. Тебе также посчастливилось оказаться на волне перспектив, ведь ты прошел отбор на проведение испытания новейшей технологии, позволяющей создавать цифровые копии человеческой личности! Как вдруг... Вы пробуждаетесь в совершенно ином месте, где иными оказываются даже сами понятия жизни и смерти. Получится ли у тебя приспособиться к новым условиям, когда от ваших решений зависит судьба цивилизации?

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