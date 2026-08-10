Вечер знакомств в комфортной обстановке при участии комиков из стендапа на ТНТ. Устал от одиночества? Ищешь свою половинку, но каждое новое свидание лишь пополняет копилку разочарований? В отношениях, но не знаешь, как наладить правильную коммуникацию? Каждое твоё общение заканчивается скандалом? Есть пара историй из жизни твоих друзей, в которых ты давал правильные (по твоему мнению) советы, но они всё равно выбрали путь в никуда? Ждут каждого на Территории любви. Ведь именно здесь ты имеешь шанс наконец-то поговорить о своих проблемах в отношениях на языке юмора, при этом получив квалифицированную консультацию психиатра.