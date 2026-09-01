Найка Казиева
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Найка Казиева – девушка, которая доказала, что можно выжить в России без мата (но с сарказмом). Она не просто шутит – она раздаёт правду в формате стендап, приправляя её самоиронией, абсурдом и лёгкой паникой.
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