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Лучшие мероприятия июля 2023 года в Москве

Не удается слетать на море и подняться в горы? Не беда. Собрали топ популярных и небанальных мероприятий Москвы на июль.

Что будет в статье:

  1. - Выставки
  2. - Иммерсивное
  3. - Популярные концерты
  4. - Open air концерты
  5. - Джаз на крыше
  6. - Вечеринки
  7. - Stand up
  8. - Stand up+ Jazz
  9. - Есть и пить

Выставки

Соверши путешествие по арт-инсталляциям в виртуальной реальности. Ты попадешь в новые миры, прям как во вселенной Гарри Поттера  — волшебство, да и только. Только мы говорим про «волшебные» технологии 21 века.

по подписке
Иммерсивная выставка Deep Inside/ght
Иммерсивная выставка Deep Inside/ght

Иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект, который состоит из художественных диалогов о счастье, любви и свободе. DEEP INSIDE/GHT – это мистический мир живописи, инсталляций, частотного st...

по подписке
VR-инсталляция «Психоз»
VR-инсталляция «Психоз»

Центр современного искусства М`АРС совместно с арт-группой AES+F представляет digital art-проект по мотивам знаковой пьесы британского драматурга Сары Кейн (1971-1999) «4.48 Психоз». Текст был создан ...

VR-проект «Путь в никуда»
Популярное
VR-проект «Путь в никуда»

ЦСИ М'АРС представляет VR-проект-манипуляцию, который заставит зрителя испытать ...

до
Марс

от 700₽

по подписке
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»
Виртуальная инсталляция «Живешь лишь однажды»

«Живёшь лишь однажды» – арт-инсталляция виртуальной реальности – уникальная возможность совершить путешествие по «Саду земных наслаждений» Иеронима Босха, попасть в пространство легендарного шедевра м...

Иммерсивное

Любой спектакль — иммерсивный квест. Слови чисто ирландский вайб или насладись импровизацией актеров, где каждая игра — неповторимая история этого вечера. 

Перформанс Театра Playback01
Перформанс Театра Playback01

Playback-театр — это отражение. Отражение чувств, эмоций и переживаний зрителя. ...

ТЭЦ, Средний Староданиловский пер, 3 стр 3

от 2500₽

Чисто ирландское упийство
Популярное
Чисто ирландское упийство

Паб-кроул в формате спектакля с элементами интерактивного квеста, где ты полноце...

Tap & Barrel Pub

4500₽

Твоя история
Твоя история

Представь, ты приходишь в театр на спектакль, в котором главный герой - ты сам. ...

Abbey Players

от 1800₽

Популярные концерты

Пусть один из этих музыкальных концертов запомнится тебе на всю жизнь. Лето, вечер, музыка и ты;)

LINKIN PARK в исполнении оркестра
LINKIN PARK в исполнении оркестра

Он подарил миру целую эпоху! Его голос был гимном нулевых. Он жив, пока мы помни...

Партийный пер., 1, корп. 6

от 1200₽

Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»
Популярное
Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»

Мультимедийный концерт с видеоинсталляцией в исполнении камерного оркестра. В п...

Московский Продюсерский Центр, ул. Маршала Малиновского, д.7

от 2500₽

Трибьют шоу «СПЛИН»
Трибьют шоу «СПЛИН»

Трибьют группа "Orbit без сахара" выступит с программой, в которую войдут лучшие...

3-я Ямского Поля ул., 9

от 900₽

Open air концерты

Наслаждайся известными композициями, аранжировками, звучанием. Атмосферу дополнит бар и свежий воздух на московской крыше:)

Шоу-трибьют MADONNA на крыше Fantomas
Шоу-трибьют MADONNA на крыше Fantomas

Концерт будут проходить в самом сердце столицы – на масштабной и любимой московс...

Клуб Fantomas Rooftop, Болотная набережная, 3, стр. 2

от 1600₽

«Вечер в Сан-Ремо». Концерт на крыше
«Вечер в Сан-Ремо». Концерт на крыше

Тебя приглашают окунуться в итальянскую атмосферу вечного праздника и провести "...

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

от 2000₽

Рождественский концерт на крыше «Notte Italiana by Willie Key»
Рождественский концерт на крыше «Notte Italiana by Willie Key»

В этот рождественский вечер Уилли со своей музыкальной бандой исполнит самые кра...

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3 , стр. 1

от 2000₽

Simple Rock на крыше
Simple Rock на крыше

Simple Music Ensemble представит концертную программу «Simple Rock», посвященную...

Клуб Fantomas Rooftop, Болотная набережная, 3, стр. 2

от 1500₽

Концерт-медитация «Этника на Крыше»
Концерт-медитация «Этника на Крыше»

На крыше с панорамой в 360 градусов, при свете звёзд, сидя на уютных подушках ср...

Квартира с видом

от 2700₽

Джаз на крыше

Мы собрали для тебя джаз на открытых площадках самых закрытых клубов. Винтажный, калифорнийский, бродвейский, итальянский — и это не перечисление напитков;) Самый необычный — этнический рок-джаз. 

Shamanic Jazz, Indie, Ethno, Soul на крыше
Shamanic Jazz, Indie, Ethno, Soul на крыше

12 июля тебя ждет новое летнее шоу «СОЛЯР», которое погрузит вас в атмосферу дик...

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская наб., 12, подъезд 10

от 1900₽

Джаз на крыше «From Manhattan With Love»
Джаз на крыше «From Manhattan With Love»

Ты погрузишься в атмосферу джаза, проникнешь в историю и насладишься великолепие...

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

от 1500₽

Винтажный джаз Нью-Йорка 30-60-х на крыше
Винтажный джаз Нью-Йорка 30-60-х на крыше

Хочешь оказаться в сердце винтажного заокеанского джаз-клуба 50-х? На тёплой пан...

Крытая крыша универмага «Цветной», Цветной бульвар, 15с1

от 3300₽

Уютный итальянский джаз на крыше
Уютный итальянский джаз на крыше

Бархатный голос известного столичного крунера Alex Abra перенесет тебя на юг ста...

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

от 3100₽

Вечеринки

Если лето не балует жарой — разогрей себя на танцполе. Танцуй. Фолк-метал и смесь андеграунда с итальянскими хитами.

Mid SUMMIT
Mid SUMMIT

14 июля отметим середину лета ярким фестивалем Mid SUMMIT в стенах московского M...

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Dex

от 1500₽

Тролль Open Air
Тролль Open Air

Тролль приглашает друзей на грандиозный фестиваль музыки и веселья. Событие, уж...

Pravda

от 1800₽

Вся элита города мечтает попасть на квартирник в отель «Националь». Игры, музыка, танцы. Что еще тебя ждет на закрытом вечере? Не пропусти.

И секретная вечеринка в гостях у талантливого режиссера в «Арарат Парк Хаятт Москва».

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...

Отель «Националь», ул. Моховая, 15/1 строение 1, зал «Московский»

13000₽

Квартирник «Заблудшие песни»
Квартирник «Заблудшие песни»

Внимание: продажи остановлены. Секретная вечеринка в гостях у талантливого режи...

Арарат Парк Хаятт , Неглинная ул., 4

9900₽

Stand up

Собрали для тебя топовые стендапы с популярными комиками. И необычный формат тоже есть. Это лучшее из того, что нравится нашим пользователям. Веселый летний вечер — обеспечен.

Надежда Ангарская «Я худею»
Надежда Ангарская «Я худею»

Надежда Ангарская – участница звездного состава телепроекта «Comedy Woman» нарав...

Камеди Хаб

1000₽

по подписке
Burlesque & StandUp
Burlesque & StandUp

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (985) 368-96-96 Авторское шоу, которое каждый раз пробирает до мурашек — будоражащие номера, дразнящие жесты, корсеты, перышки,...

Большой стендап концерт на Маяковской | 7 июля
Большой стендап концерт на Маяковской | 7 июля

Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...

Papa Moscow

от 990₽

Женский Stand-Up на Тверской | 13 июля
Женский Stand-Up на Тверской | 13 июля

Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...

Руки ВВерх!

от 1000₽

Артём Винокур
Популярное
Артём Винокур

Формат, где Артём импровизирует и общается с залом. Живая комедия здесь и сейчас...

Большевик Лофт

от 1100₽

Stand up+ Jazz

Рекомендуем тебе оценить такой формат стендапа. Сначала ты наслаждаешься музыкой и ужином, а потом финалишь вечер порцией качественного юмора.

по подписке
Женский Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand
Женский Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand

Тебя ждет сочетание двух любимых публикой жанров — женского джаза и современного юмора. Шоу проходят в атмосферных ресторанах и барах Москвы, чтобы ты насладился не только шоу, но и вкусным ужином. П...

Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | 7 июля
Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | 7 июля

Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...

Кузнецкий мост, 21/5

от 790₽

Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | 9 июля
Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | 9 июля

Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...

Кузнецкий мост, 21/5

от 790₽

Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | 10 июля
Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand | 10 июля

Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...

Кузнецкий мост, 21/5

от 790₽

Есть и пить

Это еда со смыслом. Или с юмором:) Испытай свои силы на турнире по поеданию чебуреков и получи крутой приз. Еще тебя ждет музыкальная дегустация вин при свечах, винное казино и комедийное шоу. Закусывать будешь — юмористическими высказываниями и шутками от стендап-комиков.

Винное Казино с Жанной Киликиди
Винное Казино с Жанной Киликиди

Интерактивный формат дегустации, где нужно угадать сорт, страну и год урожая вин...

Винный базар

3850₽

Музыкальная дегустация при свечах
Музыкальная дегустация при свечах

RED EVENTS и Главвино на ВДНХ представляют уникальное событие: джазовый музыкаль...

Павильон "Главвино", проспект Мира, 119 стр. 510

от 2500₽

Комедийная дегустация
Комедийная дегустация

14 июля в 21:30 тебя ждут на комедийную дегустацию вин. Комедийная винная дегус...

Камеди Хаб

2500₽

Турнир по поеданию чебуреков у Евгенича
Турнир по поеданию чебуреков у Евгенича

Это будет настоящий праздник для любителей вкусно поесть и соревноваться за зван...

Евгенич

1000₽

Пусть июльская подборка «Кавра» подарит тебе море впечатлений, вкусных вечеров, незабываемых концертов под открытым небом и горячих вечеринок. Еще больше событий в приложении — следи за афишей;)

Что есть в статье:

  1. Выставки
  2. Иммерсивное
  3. Популярные концерты
  4. Open air концерты
  5. Джаз на крыше
  6. Вечеринки
  7. Stand up
  8. Stand up+ Jazz
  9. Есть и пить

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