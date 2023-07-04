Лучшие мероприятия июля 2023 года в Москве

Не удается слетать на море и подняться в горы? Не беда. Собрали топ популярных и небанальных мероприятий Москвы на июль.

Что будет в статье:

Выставки

Соверши путешествие по арт-инсталляциям в виртуальной реальности. Ты попадешь в новые миры, прям как во вселенной Гарри Поттера — волшебство, да и только. Только мы говорим про «волшебные» технологии 21 века.

Иммерсивное

Любой спектакль — иммерсивный квест. Слови чисто ирландский вайб или насладись импровизацией актеров, где каждая игра — неповторимая история этого вечера.

Популярные концерты

Пусть один из этих музыкальных концертов запомнится тебе на всю жизнь. Лето, вечер, музыка и ты;)

Open air концерты

Наслаждайся известными композициями, аранжировками, звучанием. Атмосферу дополнит бар и свежий воздух на московской крыше:)

Джаз на крыше

Мы собрали для тебя джаз на открытых площадках самых закрытых клубов. Винтажный, калифорнийский, бродвейский, итальянский — и это не перечисление напитков;) Самый необычный — этнический рок-джаз.

Вечеринки

Если лето не балует жарой — разогрей себя на танцполе. Танцуй. Фолк-метал и смесь андеграунда с итальянскими хитами.

Mid SUMMIT 14 июля отметим середину лета ярким фестивалем Mid SUMMIT в стенах московского M... c 14 июля по 15 июля Dex от 1500₽ Тролль Open Air Тролль приглашает друзей на грандиозный фестиваль музыки и веселья. Событие, уж... 28 июня Pravda от 1800₽

Вся элита города мечтает попасть на квартирник в отель «Националь». Игры, музыка, танцы. Что еще тебя ждет на закрытом вечере? Не пропусти.

И секретная вечеринка в гостях у талантливого режиссера в «Арарат Парк Хаятт Москва».

Популярное Квартирник «Заблудшие в Голливуде» Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез... 12 сентября Отель «Националь», ул. Моховая, 15/1 строение 1, зал «Московский» 13000₽ Квартирник «Заблудшие песни» Внимание: продажи остановлены. Секретная вечеринка в гостях у талантливого режи... 15 декабря Арарат Парк Хаятт , Неглинная ул., 4 9900₽

Stand up

Собрали для тебя топовые стендапы с популярными комиками. И необычный формат тоже есть. Это лучшее из того, что нравится нашим пользователям. Веселый летний вечер — обеспечен.

Stand up+ Jazz

Рекомендуем тебе оценить такой формат стендапа. Сначала ты наслаждаешься музыкой и ужином, а потом финалишь вечер порцией качественного юмора.

Есть и пить

Это еда со смыслом. Или с юмором:) Испытай свои силы на турнире по поеданию чебуреков и получи крутой приз. Еще тебя ждет музыкальная дегустация вин при свечах, винное казино и комедийное шоу. Закусывать будешь — юмористическими высказываниями и шутками от стендап-комиков.

Пусть июльская подборка «Кавра» подарит тебе море впечатлений, вкусных вечеров, незабываемых концертов под открытым небом и горячих вечеринок. Еще больше событий в приложении — следи за афишей;)