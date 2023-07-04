Лучшие мероприятия июля 2023 года в Москве

Выставки
Соверши путешествие по арт-инсталляциям в виртуальной реальности. Ты попадешь в новые миры, прям как во вселенной Гарри Поттера — волшебство, да и только. Только мы говорим про «волшебные» технологии 21 века.
Иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект, который состоит из художественных диалогов о счастье, любви и свободе. DEEP INSIDE/GHT – это мистический мир живописи, инсталляций, частотного st...
Центр современного искусства М`АРС совместно с арт-группой AES+F представляет digital art-проект по мотивам знаковой пьесы британского драматурга Сары Кейн (1971-1999) «4.48 Психоз». Текст был создан ...
ЦСИ М'АРС представляет VR-проект-манипуляцию, который заставит зрителя испытать ...
от 700₽
Иммерсивное
Любой спектакль — иммерсивный квест. Слови чисто ирландский вайб или насладись импровизацией актеров, где каждая игра — неповторимая история этого вечера.
Playback-театр — это отражение. Отражение чувств, эмоций и переживаний зрителя. ...
от 2500₽
Паб-кроул в формате спектакля с элементами интерактивного квеста, где ты полноце...
4500₽
Представь, ты приходишь в театр на спектакль, в котором главный герой - ты сам. ...
от 1800₽
Популярные концерты
Пусть один из этих музыкальных концертов запомнится тебе на всю жизнь. Лето, вечер, музыка и ты;)
Он подарил миру целую эпоху! Его голос был гимном нулевых. Он жив, пока мы помни...
от 1200₽
Мультимедийный концерт с видеоинсталляцией в исполнении камерного оркестра. В п...
от 2500₽
Трибьют группа "Orbit без сахара" выступит с программой, в которую войдут лучшие...
от 900₽
Open air концерты
Наслаждайся известными композициями, аранжировками, звучанием. Атмосферу дополнит бар и свежий воздух на московской крыше:)
Концерт будут проходить в самом сердце столицы – на масштабной и любимой московс...
от 1600₽
Тебя приглашают окунуться в итальянскую атмосферу вечного праздника и провести "...
от 2000₽
В этот рождественский вечер Уилли со своей музыкальной бандой исполнит самые кра...
от 2000₽
Simple Music Ensemble представит концертную программу «Simple Rock», посвященную...
от 1500₽
На крыше с панорамой в 360 градусов, при свете звёзд, сидя на уютных подушках ср...
от 2700₽
Джаз на крыше
Мы собрали для тебя джаз на открытых площадках самых закрытых клубов. Винтажный, калифорнийский, бродвейский, итальянский — и это не перечисление напитков;) Самый необычный — этнический рок-джаз.
12 июля тебя ждет новое летнее шоу «СОЛЯР», которое погрузит вас в атмосферу дик...
от 1900₽
Ты погрузишься в атмосферу джаза, проникнешь в историю и насладишься великолепие...
от 1500₽
Хочешь оказаться в сердце винтажного заокеанского джаз-клуба 50-х? На тёплой пан...
от 3300₽
Бархатный голос известного столичного крунера Alex Abra перенесет тебя на юг ста...
от 3100₽
Вечеринки
Если лето не балует жарой — разогрей себя на танцполе. Танцуй. Фолк-метал и смесь андеграунда с итальянскими хитами.
14 июля отметим середину лета ярким фестивалем Mid SUMMIT в стенах московского M...
от 1500₽
Тролль приглашает друзей на грандиозный фестиваль музыки и веселья. Событие, уж...
от 1800₽
Вся элита города мечтает попасть на квартирник в отель «Националь». Игры, музыка, танцы. Что еще тебя ждет на закрытом вечере? Не пропусти.
И секретная вечеринка в гостях у талантливого режиссера в «Арарат Парк Хаятт Москва».
Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...
13000₽
Внимание: продажи остановлены. Секретная вечеринка в гостях у талантливого режи...
9900₽
Stand up
Собрали для тебя топовые стендапы с популярными комиками. И необычный формат тоже есть. Это лучшее из того, что нравится нашим пользователям. Веселый летний вечер — обеспечен.
Надежда Ангарская – участница звездного состава телепроекта «Comedy Woman» нарав...
1000₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: +7 (985) 368-96-96 Авторское шоу, которое каждый раз пробирает до мурашек — будоражащие номера, дразнящие жесты, корсеты, перышки,...
Вечер, который вместит в себя актуальный юмор от настоящих мастеров стендап коме...
от 990₽
Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...
от 1000₽
Формат, где Артём импровизирует и общается с залом. Живая комедия здесь и сейчас...
от 1100₽
Stand up+ Jazz
Рекомендуем тебе оценить такой формат стендапа. Сначала ты наслаждаешься музыкой и ужином, а потом финалишь вечер порцией качественного юмора.
Тебя ждет сочетание двух любимых публикой жанров — женского джаза и современного юмора. Шоу проходят в атмосферных ресторанах и барах Москвы, чтобы ты насладился не только шоу, но и вкусным ужином. П...
Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...
от 790₽
Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...
от 790₽
Авторское шоу, которое погружает в атмосферу клубов Нью-Йорка и пробирает до мур...
от 790₽
Есть и пить
Это еда со смыслом. Или с юмором:) Испытай свои силы на турнире по поеданию чебуреков и получи крутой приз. Еще тебя ждет музыкальная дегустация вин при свечах, винное казино и комедийное шоу. Закусывать будешь — юмористическими высказываниями и шутками от стендап-комиков.
Интерактивный формат дегустации, где нужно угадать сорт, страну и год урожая вин...
3850₽
RED EVENTS и Главвино на ВДНХ представляют уникальное событие: джазовый музыкаль...
от 2500₽
14 июля в 21:30 тебя ждут на комедийную дегустацию вин. Комедийная винная дегус...
2500₽
Это будет настоящий праздник для любителей вкусно поесть и соревноваться за зван...
1000₽
Пусть июльская подборка «Кавра» подарит тебе море впечатлений, вкусных вечеров, незабываемых концертов под открытым небом и горячих вечеринок. Еще больше событий в приложении — следи за афишей;)