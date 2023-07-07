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Про событие
Тролль приглашает друзей на грандиозный фестиваль музыки и веселья. Событие, уже ставшее ежегодным наряду с фестивалем в Санкт-Петербурге, объединит всех любителей музыки, праздничного настроения и незабываемых впечатлений. Фестиваль состоится сразу на двух сценах и обещает стать главным событием этого лета. Тебя ждут яркие выступления, от уже знакомых дружественных коллективов, и от новых талантливых исполнителей и, конечно же, море пенного!
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