Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Тематическая дегустация вин с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных вин; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенности напитков — Живая инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу; — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи