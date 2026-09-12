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В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

Отель «Националь», Моховая улица, 15/1с1

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от 5500₽ до 10000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Цикл событий #В_Свечах от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов тёплым светом тысячи свечей, что создаёт неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Один из самых роскошных залов Отеля «Националь» — Зал Московский в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и др. Приготовься устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами мира классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров в свечах. Продолжительность концерта: 1 час 20-40 минут

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