Цикл событий #В_Свечах от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов тёплым светом тысячи свечей, что создаёт неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Один из самых роскошных залов Отеля «Националь» — Зал Московский в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и др. Приготовься устроиться поудобнее и насладиться самыми яркими шедеврами мира классической музыки в виртуозном исполнении артистов крупнейших театров в свечах. Продолжительность концерта: 1 час 20-40 минут