Хочешь оказаться в сердце винтажного заокеанского джаз-клуба 50-х? На тёплой панорамной крыше Roofevents тебя ждёт настоящая нью-йоркская мечта: огни большого города, изысканный уютный бар в свете тысяч свечей и отменный джаз! Закрой глаза и просто наслаждайся. От звуков саксофона джазовой звезды из Калифорнии Armir Lee бегут мурашки. Только лучшее из мира джаза: знаменитые хиты Чарли Паркера и Джона Колтрейна, легендарная классика Сонни Ститта и виртуозные импровизации. Манхэттенский шик — всё, как в золотую эру джаза, но только сегодня и для тебя. Это саксофонное соло завораживает с первых секунд. Музыка пропитывает воздух, словно аромат благородного виски, и вот ты уже не здесь, а где-то в сердце Нью-Йорка. Поднеси бокал к губам и откинься на спинку — почувствуй вкус времени, когда джаз был искусством для избранных. Сегодня ты — один из посвящённых, гость элитарного клуба музыкальных гедонистов. Для тебя звучат легенды: многоуровневые гармонии Тэда Демерона, эмоциональные мелодии Билли Стрэйхорна, неповторимая ритмика Телониуса Монка. Сложные импровизации, бешеный ритм бибопа — джаз здесь живой, безудержный, завораживающий. Армир Ли — без преувеличений король любого джазового вечера, человек, который не понаслышке знает, что такое настоящий джаз. Один из самых талантливых саксофонистов США, выпускник известного музыкального колледжа Беркли в Бостоне, он обладает удивительным восприятием джазовой традиции и смелой сценической харизмой.