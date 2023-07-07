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Джаз на крыше «From Manhattan With Love»

Крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

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Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

Ты погрузишься в атмосферу джаза, проникнешь в историю и насладишься великолепием Москвы. Джазовый концерт на панорамной крыше Omega Rooftop, где выступит американский вокалист Emmans McVon и его джаз-бэнд. Emmans McVon родился и вырос в Лос-Анджелесе, Калифорния. С юных лет впитывал в себя музыкальные традиции в стиле госпел-джаз и соул, ритм-н-блюз и поп, хип-хоп и регги. Несомненный вокальный талант, яркая индивидуальность и прочувствование сердцем песен — находит отклик в каждом слушателе, в душе которого есть место вечной романтике. Сбор гостей с 19:50 Вопросы по телефону

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